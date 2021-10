Carlos Queiroz e a vitória frente à Líbia: «Não foi nada de mágico»

O Egito de Carlos Queiroz visitou e venceu (3-0), esta segunda-feira, a Líbia em jogo de qualificação para o Mundial'2022. Após a partida, Carlos Queiroz mostrou-se muito satisfeito com o trabalho da equipa, garantindo que apesar da sua chegada não ter trazido "nada de mágico", os jogadores "estão a gostar de jogar e treinar".





"A equipa jogou muito bem, sem dúvida. Penso que poderíamos ter marcado mais golos. Queríamos somar seis pontos nestes dois jogos contra a Líbia e agora vamos continuar esta corrida até ao fim do nosso grupo. Não foi nada de mágico, esse espírito está no coração dos jogadores, que mostraram toda a sua liberdade e responsabilidade. Eles estão a gostar de jogar e de treinar. Vamos dar-lhes liberdade para que se possam expressar da melhor forma".Questionado acerca do futuro e dos níveis que o Egito pode vir a atingir, Queiroz preferiu apontar ao presente. "Parabéns aos jogadores e à equipa pelo trabalho fantástico. Este resultado só nos traz mais responsabilidade, para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Há muito trabalho pela frente, até atingirmos o nível que pretendemos. Mas, mais uma vez, quero dar os parabéns a todos os jogadores, foram fantásticos no jogo. Ganhámos, marcámos bons golos, jogámos bom futebol, mas o desafio é continuar a melhorar".Depois desta vitória, o Egito reforçou o estatuto de líder do grupo F da qualificação africana para o Mundial'2022, somando agora 10 pontos, mais quatro que o segundo classificado, a Líbia.