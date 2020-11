Carlos Queiroz: «Estamos todos calmos e confiantes»

Carlos Queiroz disse este domingo que confia num bom jogo da seleção da Colômbia na terça-feira contra o Equador, na qualificação para o Mundial Qatar'2022, e na conquista de pontos na deslocação a Quito.

"Estou confiante que vamos fazer um bom jogo no Equador. Estamos todos calmos e confiantes de que podemos conseguir um resultado que nos permita somar pontos, que é o mais importante", disse o selecionador cafetero, na conferência de imprensa prévia ao jogo, em Barranquilla.

Carlos Queiroz, cuja seleção perdeu por 3-0 na sexta-feira com o Uruguai, no Estádio Metropolitano, referiu que as eliminatórias sul-americanas para o Mundial são as mais difíceis e têm "os resultados mais incertos e os mais imprecisos".

"Ganhámos e estamos em cima, empatamos e estamos um pouco mais abaixo, mas todas as seleções estão muito próximas. Por isso, estamos tranquilos e muito determinados, pois confiamos nas nossas possibilidades e no talento e caráter dos jogadores", acrescentou o treinador português.

A Colômbia é a sétima classificada do grupo sul-americano de apuramento para o Mundial, com quatro pontos nos três jogos realizados, enquanto o Equador é terceiro, com seis, a três do líder Brasil e a um da Argentina, segunda colocada, com sete.