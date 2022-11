Carlos Queiroz lidera a seleção mais 'velha', Bento confia nos 'trintões'

Carlos Queiroz lidera a seleção mais 'velha' do Mundial'2022, o Irão, mas é Paulo Bento, na Coreia do Sul, quem mais acredita nos jogadores 'trintões', segundo a lista final de convocados dos 32 países.

O Gana, que vai ser adversário de Portugal no Grupo H, é a nação que apresenta a média mais jovem, mas a Espanha, de Luís Enrique, é quem mais confia em futebolistas com 20 ou menos anos de idade.

Quanto a Portugal, a equipa de Fernando Santos, mesmo com Pepe (39 anos) e Cristiano Ronaldo (37), foge ao grupo das seleções mais veteranas, aparecendo no 20.º lugar desse 'campeonato', com um média de idades de 26,84, mas só acredita em dois jogadores 'adolescentes': Nuno Mendes, com 20, do Paris Saint-Germain, e António Silva, com 19, do Benfica e sem qualquer internacionalização.

Irão (28,92) e México (28,61) chegam ao Qatar com o estatuto das mais veteranas, assim como a Argentina, que regista 27,29 na média de idades, mas é a Coreia do Sul que leva ao campeonato do Mundo mais jogadores (12) que já vivem na casa dos '30'.

Aliás, o jogador mais novo de Paulo Bento terá 21 anos, o médio Lee Kang-In, do Maiorca.

No Irão, Queiroz leva nove jogadores com 30 anos ou mais, mas é quem menos confia na juventude, com Abolfazl Jalali, defesa do Esteghlal, a ser o 'benjamim', já com 24 anos.

Por seu lado, a Argentina, de Lionel Messi, junta na sua lista benfiquistas em campos opostos, com Otamendi, com 34 anos, a 'sentar-se' na mesa dos adultos e Enzo Fernandez, com 21, a ter o estatuto do mais novo da 'albiceleste'.

Bélgica e Costa Rica, ambas com 11 jogadores com 30 ou mais, também entram nesta lista, comprovando o aproximar do final de gerações em ambos os países.

O Gana, com 24,73 de média, será a equipa mais 'jovem' no Qatar, mas é Espanha que acredita nos mais novos, com cinco jogadores entre os 18, 19 e 20 anos, seguido da Alemanha, com quatro.

Estados Unidos, com uma média de 25,15, e Equador, com 25,61, fecham o pódio das equipas mais 'novas'.

O Mundial'2022 vai decorrer de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.