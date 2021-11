Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Carlos Queiroz missão vai no início “Tornar o impossível... possível!” Este é o lema do selecionador do Egito para playoff do Mundial





POSITIVO. Carlos Queiroz conseguiu qualificar o Egito para o ‘mata mata’

• Foto: REUTERS