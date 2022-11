Carlos Queiroz: os objetivos do Irão, a "fórmula explosiva" de Portugal e a situação de Ronaldo

Carlos Queiroz considera que Portugal tem "um momento único na sua história", em virtude de reunir agora a quantidade que faltou noutras ocasiões. Algo que, para o selecionador do Irão, faz com que a Seleção Nacional tenha "as condições todas" para ser campeã Mundial. Quanto à seleção que orienta, diz ter como objetivo passar a fase de grupos.





"Estamos num grupo onde jogamos logo, não temos o benefício de ter mais quatro dias para olhar e ver o que fazer. Mas é o que é. O ambiente é o mesmo mas num registo diferente, num Mundial diferente. Será tudo diferente. Para o Irão o nosso Campeonato do Mundo imediato é a qualificação como em 2014 e 2018. Tentar fazer o melhor para somar pontos. Depois de estarmos lá será uma festa e jogo a jogo, tentando sempre ganhar. Para Portugal esta competição vai num momento único da história do futebol português. Nunca tantos jogadores em condições e qualidade extraordinária se juntaram num determinado momento, oferecendo a qualidade que sempre teve mas acima de tudo a profundidade de soluções. Desta vez Portugal reúne as condições todas. Pode ser campeão? Sim. Todos podem, mas Portugal tem uma fórmula explosiva. Tivemos sempre grandíssimos jogadores mas sem a maturidade e vivência do futebol internacional que hoje existe", referiu Queiroz em conferência de imprensa."As grandes estrelas dão grandes contributos às seleções. (...). Com estes dois «jovens', a abordagem do treino e competição é diferente, com respeito e consideração de bom-senso necessário para tirar o melhor partido dos dois jogadores, que deram grande contributo e continuam a ter papel importante. Agora, não se pode gerir um jogador de 37 anos da mesma maneira que se gere um de 20, para tirar as melhores condições.

Entende o que se passa com ele?



"Estou um pouco afastado. Não me surpreende porque o contexto do clube não é o mesmo. O ambiente de trabalho, como na vida, têm o seu progresso, umas mais agradáveis, outras menos. A contratação de Cristiano como jogador é uma coisa, como elemento que podia chegar ao clube para fazer a viragem da filosofia dos últimos anos são coisas diferentes. O Cristiano chegou e não viu a mesma mentalidade, a mesma forma de estar. Encontrou dificuldades na adaptação e rotinas num clube que foi sempre ganhador e que está a tentar levantar-se perante dois ou três clubes muito à frente. Não se corrige isto em seis meses ou num ano, demora quatro a sete anos."



Pode afetar a Seleção portuguesa?



"Acho que não. Temos um selecionador que noutras circunstâncias mostrou competência e bom senso na forma como tem gerido as decisões."