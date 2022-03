Carlos Queiroz só pensa na vitória

O Egito enfrenta o Senegal, em Diamniadio, e parte em vantagem devido ao triunfo (1-0) no Cairo. Nada que faça Carlos Queiroz entrar em euforia, claro. “Não estamos no Senegal para empatar, queremos ganhar. Somos o Egito, uma potência de África! Não jogamos contra o Senegal, Camarões, Nigéria ou Costa do Marfim, jogamos sempre contra nós próprios e temos sempre que ser melhores”, diz o técnico luso, frisando: “Se nos derem cinco por cento de posse de bola podemos fazer magia. É uma pena as duas melhores equipas de África terem de se defrontar três vezes em tão pouco tempo. Se fosse eu a decidir, teria qualificado as duas melhores equipas da Taça das Nações africanas diretamente para o Campeonato do Mundo.”