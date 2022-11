Casillas: «Parece que o Cristiano veio ao Mundial por convite...»

Iker Casillas coloca Cristiano Ronaldo na lista dos potenciais melhores marcadores do Mundial. O antigo guarda-redes espanhol, que trabalhou com o português no Real Madrid, não minimiza as capacidades de CR7."É muito difícil", começa por dizer Casillas, em entrevista ao jornal 'Marca', quando questionado sobre a Bota de Ouro do Mundial. "Pela sequência que levava diria o Benzema, mas com esta lesão... Vamos ver o que se passa. Há o Neymar. O Messi. E o Cristiano! Parece que o Cristiano veio ao Mundial por convite e as pessoas não contam com ele, por tudo o que aconteceu no Manchester United, mas..."Casillas aposta em CR7. "Eu conto com ele. Quando falam do Cris as pessoas esquecem-se do que ele fez. Bem, não esquecem, porque sabem o que ele fez. Mas eu queria-o sempre na minha equipa. O Cristiano ainda tem capacidade para jogar ao mais alto nível."Sobre a nova geração de avançados, o antigo guarda-redes do FC Porto enumera quem gostaria de ter defrontado. "Só me faltaram o Mbappé e o Haaland, penso eu. O Vinicius também não. Sim, gostaria de ter jogado contra eles."