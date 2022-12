Caso Salt Bae obriga FIFA a agir: investigação está em curso e vão ser tomadas "medidas"

A FIFA vai investigar como Salt Bae acedeu ao relvado do Lusail stadium durante as celebrações dos jogadores da Argentina pela conquista do Mundial'2022. O conhecido chef turco - cujo verdadeiro nome é Nusret Gökçe - gravou vários vídeos onde aparecia 'colado' aos craques argentinos e até a tocar no troféu. Uma presença que gerou um certo mal-estar, nomeadamente em Messi, que num desses mesmos vídeos não escondeu a irritação com a intromissão de Salt Bae, que queria uma selfie com o capitão alviceleste.Depois das imagens, a FIFA, através de um porta-voz, já veio a terreiro garantir que se tratou de um "acesso indevido" ao relvado e que vai lançar uma investigação. "Depois de uma análise, a FIFA tem averiguado de que forma algumas pessoas acederam indevidamente ao relvado depois da cerimónia de encerramento no Lusail stadium a 18 de dezembro. Serão tomadas as devidas medidas internas", pode ler-se no comunicado.A FIFA garantiu ainda à Sky Sports, como informação adicional, que apenas jogadores e chefes de Estado podem tocar no troféu durante a cerimónia de encerramento da prova.