Cédric: «Portugal pertence ao grupo exclusivo que deve estar na fase final do Mundial»

Cédric Soares congratulou-se com o apuramento de Portugal para o Mundial do Qatar. O lateral do Arsenal - que esteve na convocatória de Fernando Santos para os dois jogos do playoff - considera que a Seleção Nacional tem de estar nestes grandes eventos."Foram emoções fortes, conseguimos a qualificação é especial. Era o grande objetivo, estamos no Mundial. Portugal pertence ao grupo exclusivo que deve estar na fase final do Mundial. O grande objetivo ainda está para vir, que é fazermos uma excelente prestação. Quem sabe, atingirmos voos mais altos na prova", explicou o jogador, em declarações à Sport TV.O defesa de 30 anos garante ter disponibilidade total para vestir as cores da Seleção. "Estamos a representar um país, uma nação, todos vocês em Portugal. Fazer parte desse espaço é especial. Sempre que for chamado, vou estar disponível."Cédric passa por um bom momento de forma em Inglaterra, foi titular nos últimos 7 jogos pelo Arsenal dos quais os gunners venceram 6. "É importante acreditarmos na ideia do clube e do treinador. Temos conseguido resultados positivos e é nesse caminho que queremos continuar."A equipa luta por garantir um lugar na Liga dos Campeões na próxima época: "Temos de olhar para cada jogo como uma final. Depois, no final teremos tempo de fazer essas contas e ver se conseguimos esse objetivo, mas seria excelente".