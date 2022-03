CEO do Mundial'2022 avisa Gareth Southgate: «Devia escolher as palavras com cuidado...»

Nasser Al Khater, CEO do Mundial'2022, respondeu de forma dura a Gareth Southgate depois de o selecionador inglês ter manifestado a sua preocupação com as condições dos trabalhadores no Qatar que ajudaram a construir as instalações para a fase final, além da segurança das minorias naquele país."Ele ou a sua equipa já estiveram no Qatar? Baseou as opiniões dele no que leu? Alguém com tanta influência e impacto como ele deveria escolher as suas palavras com mais cuidado. Antes de fazer declarações dessas, deve vir cá e falar pessoalmente com os trabalhadores e perceber o que estes ganham em estar aqui. Há casos isolados e são esses que vão parar aos media. No entanto, asseguro que se ele vier cá e falar com os trabalhadores, estes dir-lhe-ão como colocaram os filhos na universidade ou como construíram as suas casas ou para as respetivas famílias", começou por dizer Nasser Al Khater à 'Sky Sports'.Relativamente à discriminação de minorias ou outras culturas, o responsável pelo Mundial garantiu que todos são bem-vindos desde que cumpram com as regras qataris: "O Qatar é o país mais seguro do Médio Oriente e o segundo mais seguro do Mundo. As pessoas devem compreender o que isso significa e por que motivo somos dos mais seguros. As pessoas vão sentir-se confortáveis aqui. Isso significa que seja um casal homossexual, seja hetero, olhamos da mesma maneira. (...) Apenas pedimos que respeitem, como nós respeitamos quando viajamos pelo Mundo, as diferenças culturais. Basicamente, isto significa que demonstrações públicas de afeto são desencorajadas, apenas isso."