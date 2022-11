Coates e Ugarte convocados pelo Uruguai para o Mundial'2022

O Uruguai anunciou ao início da noite desta quinta-feira a lista final de convocados para a fase final do Mundial'2022, com o lote de eleitos a integrar Sebastián Coates e Manuel Ugarte, dupla de jogadores do Sporting, além de Darwin Núñez, avançado do Liverpool conhecido do futebol português após a passagem pelo Benfica.Diego Alonso confirmou os convocados para a competição que se irá realizar no Qatar, com a seleção que será adversária de Portugal no grupo H do Mundial'2022 a divulgar a lista de forma criativa, com um vídeo em que a narrativa percorreu vários pontos do país, neste caso onde nasceu cada jogador eleito.De resto, Coates irá disputar a quarta fase final de um Campeonato do Mundo, ao passo que Ugarte fará a sua estreia na principal competição mundial de seleções. Além disso, realçe-se a presença dos veteranos Luis Suárez e Cavani, bem como Ronald Araújo, central do Barcelona que encontrava-se em dúvida devido a um problema físico, mas acabou por ser convocado após um acordo estipulado entre os culés e a federação uruguaia.Sergio Rochet, Fernando Muslera e Sebastián Sosa.Diego Godín, José María Giménez, Ronald Araújo, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Mathías Oliveira, Guillermo Varela, José Luís Rodríguez, Matias Viña.Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Nicolás De La Cruz, De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Agustín Canobbio.Luis Suárez, Darwin Núñez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez