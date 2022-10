Coates e Ugarte nos pré-convocados do Uruguai para o Mundial

A federação do Uruguai revelou esta sexta-feira a lista de pré-convocados do selecionador Diego Alonso para o Mundial, onde constam os sportinguistas Sebastián Coates e Manuel Ugarte.A lista tem 56 nomes e além do defesa e do médio do Sporting constam, entre outros, Darwin Nuñez (Liverpool) e Edinson Cavani (Villarreal).