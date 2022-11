Coates não pensa já no duelo com a Seleção mas admite: «Portugal tem grandes jogadores num momento espetacular»

Coates está integrado nos trabalho do Uruguai, um dos adversários da Seleção Nacional no grupo H do Mundial'2022, e para já não pensa no embate especial com Portugal, país onde vive desde 2016, quando reforçou o Sporting."Teoricamente o jogo, para muita gente, mais bonito, vai ser o Uruguai-Portugal, mas obviamente que não pensamos dessa maneira. Pensamos que tanto a Coreia do Sul como o Gana vão ser jogos muito difíceis. Já os defrontámos em outras ocasiões e foi sempre muito complicado. Temos de nos preparar bem para o primeiro jogo [com a Coreia do Sul] e tirar o foco dessa partida com Portugal. Temos de tentar ganhar o primeiro jogo para, depois sim, focar-nos no jogo com Portugal", realçou o central, de 32 anos, ao 'Flashscore'."Falo já por experiência própria, o primeiro jogo do Mundial é sempre muito complicado, muitos nervos também, e as duas vezes que fui a um Campeonato do Mundo, o primeiro jogo acaba por não ser tão bonito mas devemos focar-nos em vencer a partida para depois enfrentar o segundo jogo da melhor maneira. Acho que o primeiro jogo é sempre o que mais marca o grupo", reforçou.Ainda que esse Portugal-Uruguai, da última ronda da fase de grupos, no dia 28, esteja ainda longe, o capitão do Sporting deixa rasgados elogios à Seleção, até porque conhece bem boa parte dos convocados por Fernando Santos: "Obviamente que Portugal tem grandes jogadores, que estão num momento espetacular. Nós, na nossa seleção, também temos isso. Temos uma mistura de jogadores experientes e jogadores novos que estão a um grande nível, casos de Valverde, Bentancur, o caso de Darwin também, temos jogadores que estão a um grande nível. O Ugarte também, claro. Vai ser um jogo interessante mas é como eu disse, nós temos de primeiro focar-nos no primeiro jogo que vamos ter e depois sim, vou ter de enfrentar muitos companheiros com quem já joguei. Esperemos que ganhe o Uruguai", atirou, vincando que, a seu ver, "não há favoritos" no Mundial, mas...: "Há os favoritos de sempre, o Brasil, a Argentina, a Alemanha, mesmo Portugal, mesmo nós, eu gosto também da seleção que temos, acho que também podemos acreditar no que podemos fazer dentro de um Mundial".Por outro lado, o internacional uruguaio acredita que existem "aspetos positivos" a tirar em relação ao 'timing' da competição. "Tem coisas negativas, claro, mas tem outras que sim, que são positivas. Estamos a começar agora o campeonato, claro que já fizemos muitos jogos, mas está agora a começar e talvez essa é a principal diferença para outros Campeonatos do Mundo, onde nós, jogadores, já tínhamos acabado os campeonatos, num ano provavelmente muito duro, e tínhamos de parar durante 15 dias para voltar a competir de novo. Também não era o ideal. Por isso digo que de todas as coisas que podemos falar, e que não são habituais em Mundiais, também temos aspetos positivos", rematou.