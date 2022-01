Coates, Ugarte e Darwin entre os pré-convocados do Uruguai

Lista de reservados de @AlonsoDT para la próxima doble fecha de Eliminatorias.



Diego Alonso anunciou esta sexta-feira a primeira pré-convocatória como selecionador do Uruguai, cargo que assumiu em dezembro último.Sebástian Coates e Manuel Ugarte, do Sporting, e Darwin Núñez, do Benfica, fazem parte da lista de 50 jogadores, que será depois encurtada, para os encontros com Paraguai (27 de janeiro) e Venezuela (1 de fevereiro) de qualificação para o Mundial'2022.