Coates, Ugarte e Darwin pré-convocados na seleção uruguaia

O selecionador do Uruguai, Diego Alonso, já divulgou a lista de pré-convocados para os jogos com o Peru (24 de março) e Chile (29 de março) relativos à qualificação para o Mundial de 2022, e no leque de opções surgem os nomes de Coates, Ugarte e Darwin.