Colega de Darwin Nuñez na seleção acusa positivo à Covid-19

Apesar de, em teoria, estarem fechados ao contacto exterior, os compromissos das seleções nacionais continua a resultar na deteção de casos positivos de Covid-19. O mais recente foi reportado pelo Uruguai, com o lateral esquerdo Matías Viña a acusar positivo no teste feito ao novo coronavírus este domingo, algo que motivou desde logo o seu afastamento do grupo e ausência da partida de terça-feira diante do Brasil.





Segundo o comunicado da Federação Uruguaia, o jogador canhoto, que atuou 90 minutos diante da Colômbia, foi o único jogador a acusar positivo nos testes feitos, tendo os restantes, incluíndo Darwin Nuñez, recebido resultados negativos.