Cólera foi a expressão facial mais vista nos jogos do Mundial'22

A expressão facial de cólera foi a mais exibida durante os 64 jogos do Mundial de futebol de 2022, indica um estudo apresentado esta segunda-feira pelo Laboratório de Expressão Facial da Emoção (FEELab), da Universidade Fernando Pessoa, do Porto.

De acordo com o FEELab, os resultados "foram obtidos após a análise dos vídeos dos 64 jogos da competição, sendo as emoções em estudo a alegria, a tristeza, o medo, a cólera, a dor (a primeira vez que é analisada enquanto emoção básica) o desprezo, surpresa e a aversão".

O estudo mostra que a manifestação da expressão de emoção cólera surgiu muito frequente e intensamente durante o jogo (7/10), seguida da tristeza, da alegria e da dor.

O FEELab, o único do género em Portugal, já tinha analisado as expressões faciais nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018 tendo obtido resultados semelhantes, com exceção dos da dor, pois apenas foi feita avaliação no Mundial disputado no Qatar.

O Mundial de 2022 terminou no domingo com a vitória da Argentina sobre a França, no desempate por penáltis, tendo contado com a presença de 32 seleções, entre as quais a de Portugal, que foi eliminada nos quartos de final.