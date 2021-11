Collins lesiona-se e sai dos eleitos da Irlanda para os jogos com Portugal e Luxemburgo

O selecionador da Irlanda, Stephen Kenny, foi obrigado a fazer uma alteração na convocatória para os jogos com Portugal e Luxemburgo, uma vez que o avançado James Collins lesionou-se. Para o lugar do jogador do Cardiff foi chamado Callum O’Dowda, do Bristol City.

Entretanto, Josh Cullen fez a antevisão ao jogo com Portugal, que vai ter lotação esgotada no Aviva Stadium, e garantiu que a equipa vai entrar concentrada para não cometer os erros do Algarve, que ditaram a reviravolta de Portugal já para lá dos 90 minutos: "Vamos tentar fazer uma exibição parecida mas queremos transformar essa boa exibição num bom resultado."