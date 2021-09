Colômbia de Luis Díaz e Uribe travada pela Bolívia

A Colômbia não foi além de um empate a uma bola, na visita à Bolívia. Luis Díaz e Mateus Uribe, jogadores do FC Porto, foram titulares na seleção orientada por Reinaldo Rueda, que até ficou em vantagem no marcador ao minuto 69, com um golo de Roger Martínez, avançado que atua nos mexicanos do América. No entanto, aos 83’, um grande golo de Fernando Saucedo estabeleceu o resultado final, em La Paz, onde é sempre complicado jogar, devido à elevada altitude.





Uma partida que ainda ficou marcada pelo regresso de Radamel Falcão aos cafeteros, entrando aos 86 minutos para substituir o autor do golo. Os jogadores dos azuis e brancos também saíram, com o avançado a descansar aos 58’, enquanto o médio abandonou o campo ao minuto 73.O Equador ganhou ao Paraguai (2-0), com golos de Torres (89’) e Estrada (90’+5). Plata, cedido pelo Sporting ao Valladolid, entrou aos 59’.