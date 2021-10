Colômbia e Equador empatam sem golos em jogo marcado por lance polémico perto do final

Com Díaz a tempo inteiro e Uribe a sair aos 59 minutos, a Colômbia (5º lugar, 16 pontos) empatou na receção ao Equador (3º posto, com 17), perdendo a oportunidade de ultrapassar a seleção do leão emprestado ao Valladolid, Gonzalo Plata, na tabela classificativa de apuramento para o Mundial’2022. O avançado do FC Porto esteve perto do golo num par de ocasiões, mas os cafeteros terminaram esta tripla jornada totalmente a zeros, pois também se ficaram pelo nulo frente a Uruguai e Brasil. Dentro de um mês há mais, mas este jogo promete dar que falar devido à polémica arbitragem, que viu o VAR anular um golo a Yerry Mina, aos 90'+11 (!) por mão na bola.