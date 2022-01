Colômbia perde em casa com o Peru e compromete apuramento para o Mundial'2022

A Colômbia caiu esta sexta-feira para fora da zona de qualificação para o Mundial'2022, ao perder por 1-0 na receção ao Peru. A turma cafetera foi precisamente ultrapassada na tabela pelos peruanos, que com este triunfo conseguem saltar ao 4.º posto (de entrada direta no Qatar'2022 - agora com 20 pontos), ao passo que os colombianos caem para 6.º, com os mesmos 17. E pior podem ficar caso a Bolívia vença na Venezuela esta noite, já que nesse caso descem a 7.º - os bolivianos chegariam aos 18 pontos.Em Barranquilla, a habitual casa dos jogos da seleção, a Colômbia teve em campo as principais estrelas, nomeadamente os portistas Luis Díaz, que está de saída para o Liverpool - e Matheus Uribe, mas acabou por não conseguir os tão desejados 3 pontos. O empate até parecia destinado a ser o resultado final, mas tudo mudaria já na fase final da contenda, com Edison Flores a marcar aos 85' o golo decisivo.Com três jogos pela frente, a Colômbia tem um teste complicadíssimo na segunda-feira, diante da Argentina, antes de fechar com duelos teoricamente mais acessíveis com Bolívia e Venezuela. Já o Peru, enfrenta o Equador, visita o Uruguai e fecha com o Paraguai.