«Como é que a Bélgica vai jogar no Mundial? Como o Benfica contra o Ajax ou vão atacar?»

A Bélgica chega ao Mundial'2022 como líder do ranking FIFA, mas a verdade é que os últimos grandes torneios, apesar de entrar com grandes expectativas, ainda não deram aos Diabos Vermelhos o tão desejado troféu. E agora, com uma geração a ficar cada vez mais velha, há dúvidas de que haja possibilidade de conseguir brilhar no imediato, mas especialmente no futuro. Essa situação foi este fim de semana comentada pelo antigo internacional holandês Johan Boskamp, numa conversa com o podcast MidMid, da ELEVEN belga, na qual falou também da própria seleção do seu país."Vejo um cenário negro para Bélgica e Holanda. O Van Gaal quer jogar com uma linha de três atrás como no passado. A Bélgica tem uma equipa a envelhecer. Talvez devam ter uma abordagem diferente", começou por dizer o antigo internacional holandês, agora com 73 anos, antes de passar em concreto à comparação entre Benfica e Bélgica."Vejam o Benfica. Jogaram recuados diante do Ajax e o Vertonghen fez um grande jogo. Mas como é que a Bélgica vai jogar? Vão jogar como o Benfica ou vão atacar? E depois acho estranho o Martínez não convocar os seus jogadores mais velhos para estes jogos internacionais. Ou acham que o Jantje [alcunha para Vertonghen] gosta disso? Estes rapazes querem jogar sempre", considerou Boskamp, um antigo jogador de Feyenoord e RWD Molenbeek, que também foi treinador (conquistou três campeonatos belgas pelo Anderlecht).