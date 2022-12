Companheiras de Maguire e Grealish abandonam cruzeiro após 'incidente urinário'

A melhor forma de descrever o que se passou com as companheiras de Harry Maguire e Jack Grealish é chamar-lhe um 'incidente urinário', como fizeram os camaradas do jornal 'The Sun'.

Basicamente, Sasha Attwood e Fern Hawkins, respetivamente namorada e mulher de Grealish e Maguire, ficaram muito irritadas com as condições existentes no cruzeiro de luxo onde as famílias dos jogadores ingleses estão instaladas durante o Mundial, e pegaram nas malas para rumar a outras unidades hoteleiras.

Depois de já terem anunciado que havia muito barulho no navio e que tinham dificuldades em ter rede móvel para fazer telefonemas, especialmente aos seus companheiros, que estão em estágio noutro local, umas pinguinhas de urina foram o que fez transbordar o copo da paciência da dupla.

Tudo aconteceu quando um outro hóspede desta luxuosa unidade decidiu urinar desde o 5º andar para o átrio do rés-do-chão, numa bizarra forma de celebrar mais uma vitória de Inglaterra no Mundial.

Ora Sasha e Fern, habituados a todos os luxos, perderam a paciência pela falta de classe daquele espaço e abandonaram a comitiva das famílias.