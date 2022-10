Concertos à porta: Como a seleção inglesa vai 'sofrer' à custa de David Guetta e FatBoy Slim

Nesta altura as seleções que carimbaram passaporte para o Qatar já têm tudo alinhado no que diz respeito a unidades hoteleiras, centros de treino e viagens no interior do Qatar. Uns com mais sorte nas localidades onde vão pernoitar e outros a saber de antemão que terão uma ou outra dificuldade.

Pois a seleção inglesa vive desta já com um problema que pode ser incomodativo para os integrantes da comitiva que vai dar tudo neste Campeonato do Mundo para chegar o mais longe possível.

É que o quartel-general de Inglaterra, em Souq Al-Wakra, fica paredes meias com o gigantesco Palco MDLBEAST, onde durante 28 noites, todos os adeptos são convidados a participar em concertos de grandes nomes do mundo da música.

Orientado para uma vertente mais 'dançável', este recinto, com capacidade para milhares de pessoas, vai recebe figuras como David Guetta e FatBoy Slim, em celebrações que terminam sempre às 2 da manhã.

Um total de 200 mil pessoas vão passar por este espaço de festa, onde as entradas custam 50 euros, a cerveja é permitida e que fica bem perto do hotel e centro de treinos da seleção inglesa.