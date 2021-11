Mbemba está no playoff de apuramento para o Mundial

Chancel Mbemba vai estar no playoff de apuramento para o Mundial'2022, depois de a República Democrática do Congo ter vencido em casa o Benim, por 2-0, no jogo decisivo do Grupo J.O central do FC Porto foi capitão e titular, tendo os golos da sua seleção sido marcados por Mbokani, aos 10 minutos, e Malango, aos 75'.