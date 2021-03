Conmebol suspende jogos de março da qualificação para o Mundial'2022

A Conmebol anunciou este sábado o adiamento dos jogos de qualificação para o Mundial'2022 que estavam agendados para este mês de março, devido aos constrangimentos à chamada de jogadores de vários países europeus por conta da situação de pandemia da Covid-19. A decisão, já esperada, foi tomada na reunião realizada este sábado pelo organismo, onde esteve presente Gianni Infantino, presidente da FIFA.





"O Conselho da CONMEBOL resolveu suspender a ronda dupla das eliminatórias para o Qatar 2022 prevista para março. A decisão obedece à impossibilidade de contar em tempo e forma com todos os jogadores sul-americanos. A FIFA analisará a reprogramação da ronda, em coordenação com a CONMEBOL e associações membro. Em breve serão estudadas diferentes opções para realização das partidas", pode ler-se nos 'tweets' feitos pelo organismo a confirmar a decisão.Esta decisão acaba por ter impacto nas equipas portuguesas, que desta forma não terão de ceder jogadores, permitindo até um descanso que muitos deles agradecerão em face do calendário bastante preenchido. Entre os futebolistas que ficarão por terras lusas destacam-se nomes como Sebastian Coates, Darwin Nuñez, Everton, Lucas Veríssimo, Otamendi, Matheus Uribe ou Luis Díaz.Entre os jogos agora adiados estão duelos como Colômbia-Brasil, Argentina-Uruguai ou Brasil-Argentina.