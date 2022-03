Convocatória de Fernando Santos anunciada hoje

Fernando Santos, Selecionador Nacional de futebol, anuncia hoje, ao meio-dia, na Cidade do Futebol, a convocatória para o playoff do Mundial 2022. Para chegar ao Qatar, Portugal defronta a Turquia no Estádio do Dragão, no próximo dia 24, e, se vencer, terá de superar , no dia 29, o vencedor do Itália-Macedónia do Norte. Registe-se que Rúben Dias, Renato Sanches e Nélson Semedo, todos lesionados, estão fora deste playoff. Rui Jorge também anuncia hoje os eleitos dos sub-21 para os jogos da fase de qualificação para o Euro’2023, contra a Islândia e a Grécia.