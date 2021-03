Coreia do Sul acolhe jogos de apuramento da Coreia do Norte para Mundial'2022

A Coreia do Sul é um dos oito países anfitriões dos jogos de qualificação para o Mundial'2022 e Taça da Ásia'2023, devendo ser palco dos encontros da vizinha Coreia do Norte, anunciou esta sexta-feira a Confederação Asiática de Futebol.

Com o apuramento para o Mundial2022 suspenso desde o início da pandemia de covid-19, a confederação decidiu concentrar os jogos de qualificação, que se disputarão entre 31 de maio e 15 de junho, em oito países, de forma a minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus.

Além das duas Coreias, que nunca assinaram um tratado de paz após a guerra que terminou em 1953, integram o grupo G de apuramento da zona asiática as seleções do Líbano, do Sri Lanka e do Turquemenistão.

À Coreia do Sul juntam-se na lista de países que vão acolher jogos a China, o Kuwait, Bahrain, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Qatar e o Japão.

Os oito vencedores dos grupos e os quatro melhores segundos colocados avançam para a próxima fase, a disputar em setembro.

O Qatar, que lidera um dos grupos, será substituído por outra seleção uma vez que tem vaga assegurada no Mundial de 2022 na qualidade de país organizador.

A seleção catari está a disputar a fase de grupos tendo em vista a qualificação para a Taça da Ásia, que decorrerá na China em 2023.