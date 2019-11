Coreia do Sul empata no Líbano no apuramento para o Mundial'2022

A Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento, empatou esta quinta-feira 0-0 com o Líbano, em Beirute, e isolou-se na liderança do grupo H da segunda fase de qualificação asiática para o Mundial'2022.

Este é o segundo 'nulo' consecutivo de Paulo Bento na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, depois de na jornada anterior ter empatado a 0-0 em Pyongyang, com a Coreia do Norte, que hoje perdeu por 3-1 com o Turquemenistão.

A Coreia do Sul passa a somar oito pontos, no primeiro lugar do grupo H, que garante o acesso direto à terceira fase eliminatória, mais um ponto do que o Líbano e a Coreia do Norte, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O Turquemenistão ocupa a quarta posição, com seis pontos, enquanto que o Sri Lanka é quinto e último posicionado, com quatro derrotas nos quatros jogos realizados.

Na próxima jornada, a disputar na terça-feira, o Turquemenistão recebe o Sri Lanka e o Líbano a Coreia do Norte. A Coreia do Sul só volta a jogar em 25 de março de 2020, na receção ao Turquemenistão.