Coreia do Sul goleia Sri Lanka na qualificação para o Mundial'2022

A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, goleou esta quinta-feira o Sri Lanka, por 8-0, em jogo do Grupo H da segunda fase de qualificação asiática para o Mundial'2022.

Esta foi a segunda vitória dos sul-coreanos na qualificação para o Mundial, depois do triunfo em casa do Turquemenistão, por 2-0, na estreia.

Kim Shin-Wook foi a grande figura do encontro, ao fazer um 'poker', com golos aos 17, 30, 54 e 64 minutos, enquanto a grande 'estrela' da equipa, Son Heung-Min, avançado do Tottenham, 'bisou', aos 10 e 45+5, este de grande penalidade.

Hwang Hee-Chan, aos 20, e Kwon Chang-Hoon, aos 76, fizeram os outros dois golos dos comandados de Paulo Bento, que lideram o Grupo H com seis pontos, os mesmos da Coreia do Norte, mais três do que o Turquemenistão, enquanto o Líbano (menos um jogo) e o Sri Lanka (mais um) ainda não pontuaram.

Com Shoya Nakajima, do FC Porto, a titular e a fazer uma assistência, o Japão também conseguiu uma goleada, por 6-0, sobre a Mongólia.