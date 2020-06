Coronavírus: Qatar anuncia primeira morte entre trabalhadores do Mundial'2022

O Comité Organizador do Mundial'2022 de futebol, no Qatar, confirmou esta quinta-feira a primeira morte associada à covid-19 entre os trabalhadores no projeto, especificando que se trata de um engenheiro sem outros problemas de saúde conhecidos.

"Infelizmente, a 11 de junho, um engenheiro, de 51 anos, empregado pelo consórcio Conspel, morreu em consequência da covid-19", indicou hoje, duas semanas após o sucedido, o Comité Organizador do Mundial2022, sem especificar a nacionalidade.

Fonte próxima da organização indicou à AFP que foram identificados 1.102 casos de covid-19 entre os trabalhadores do Mundial2022, tendo o país uma das taxas mais elevadas de contágio, de 3,3% entre os 2,75 milhões de habitantes (com mais de 90.000 casos).

A pandemia de covid-19 já provocou quase 479 mil mortos e infetou mais de 9,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela AFP.