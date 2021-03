Covid-19: Skorupski é a segunda 'baixa' na Polónia de Paulo Sousa

O guarda-redes internacional polaco Lukasz Skorupski teve um teste com resultado positivo ao novo coronavírus e já deixou a seleção liderada pelo treinador português Paulo Sousa, falhando os próximos desafios, com Andorra e Inglaterra.

A conta oficial da seleção polaca no Twitter informa que o guarda-redes do Bolonha teve os primeiros sintomas na quinta-feira, altura em que foi colocado em isolamento, fazendo um novo teste, com resultado positivo, o segundo esta semana na seleção da Polónia, depois do médio Mateusz Klinch, do Leeds.

Como substituto do guarda-redes, Paulo Sousa chamou o titular da equipa de sub-21, Karol Niemczycki, do Cracóvia.

Depois de empatar 3-3 na Hungria, na estreia no Grupo I europeu de apuramento para o Mundial'2022, a Polónia recebe no domingo Andorra e na quarta-feira joga em Wembley, frente a Inglaterra.