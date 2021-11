Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Cristiano Ronaldo e não só: há vários craques em risco de falhar o Mundial'2022 A um ano do arranque do certame, um olhar às seleções 'famosas' que estão com vida complicada





• Foto: Pedro Ferreira