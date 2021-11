Cristiano Ronaldo e o Mundial'2022: «É com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Na véspera do decisivo com a Sérvia, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais, vincando o desejo da Seleção Nacional de marcar presença no Mundial'2022 e apelando ao apoio dos portugueses."É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Catar 2022", escreveu o capitão da Seleção Nacional.