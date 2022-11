Cristiano Ronaldo não está no relvado: capitão faz trabalho específico antes do jogo com a Coreia do Sul

Cristiano Ronaldo esteve, esta quarta-feira, ausente do treino de Portugal a dois dias do duelo com a Coreia do Sul, que se joga na sexta-feira pelas 15 horas. O capitão da Seleção Nacional está a fazer trabalho específico de recuperação no ginásio e não se juntou aos companheiros no relvado.Danilo, Nuno Mendes e Otávio estiveram também fora da sessão.Danilo continua a recuperar de uma fratura em três costelas , enquanto Nuno Mendes saiu lesionado da partida frente ao Uruguai. Otávio ainda realiza tratamento devido a um problema na coxa direita.Nos 15 minutos iniciais, os jogadores trabalharam em dois grupos, um deles composto por aqueles que somaram, até ao momento, poucos ou nenhuns minutos no Mundial'2022.