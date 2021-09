Croácia resiste à Rússia em Moscovo

O nulo entre a Rússia e a Croácia, em Moscovo, manteve as duas seleções bem coladinhas na topo do grupo H. Sem Modric, a equipa de Zlatko Dalic saiu viva do Luzhniki, apesar de ter sido o conjunto dirigido por Valerij Karpin a dominar o jogo. A Rússia pecou na finalização!





Sob o signo do empate (1-1) terminou também o duelo entre a Eslovénia e a Eslováquia, disputado em Ljubljana. Bozeník (32’) adiantou a Eslováquia, mas a Eslovénia, com Oblak na baliza (Vekic, guardião do Paços de Ferreira, ficou no banco), empatou por Stojanovic (42’). Cedido pelo Sporting esta época ao Middlesbrough, Sporar entrou aos 83 minutos. Malta deixou a última posição do grupo H ao bater (3-0) o Chipre com golos de Attard (43’ e 54’) e Mbong (46’) .