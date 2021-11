Cullen sobre Ronaldo: «É um dos poucos jogadores no mundo que poderia ter marcado aqueles golos»

Josh Cullen, médio-centro da República da Irlanda, falou esta segunda-feira aos jornalistas para lançar o reencontro com Portugal (e Cristiano Ronaldo) marcado para esta quinta-feira (dia 11), a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial'2022.Em declarações citadas pelo 'Raidió Teilifís Éireann (RTÉ)', o jogador do Anderlecht recordou a derrota (1-2) diante da congénere portuguesa, no Algarve, apontando a mais "bom desempenho" da República da Irlanda, desejando apenas um resultado diferente ao do último embate com os comandados por Fernando Santos."Podemos receber muitos incentivos pelo desempenho que tivemos e vamos tentar fazer um trabalho semelhante na quinta-feira à noite, mas queremos, sobretudo, transformar esse bom desempenho num bom resultado também", atirou o médio-centro de 25 anos, falando ainda sobre o capitão da Seleção Nacional, 'carrasco' dos irlandeses no último duelo entre as duas seleções."Ele é provavelmente um dos poucos, senão o único, jogadores no mundo do futebol que poderia ter marcado aqueles dois golos. Sabemos o quão especial ele é e nós conseguimos isso [mantê-lo longe de criar perigo] por 89 minutos, mas preferíamos tê-lo feito por 95 e é isso que vamos tentar fazer na quinta-feira", terminou.