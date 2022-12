Da chegada de helicóptero ao jantar de luxo com 6 pratos: saiba como o emir do Qatar vai à bola

À semelhança de muitos estádios no Mundo, os recintos no Qatar têm camarotes e áreas VIP, mas alguns têm ainda espaços VVIP ('very, very important people', pessoas muito, muito importantes), destinados às mais altas individualidades o país e convidados, conforme conta o jornal 'The New York Times'.Há cinco níveis de hospitalidade especial nos estádios. O mais barato, que começa nos 910 euros, dá acesso à chamada 'comida de rua', bem como a vinho e cervejas. O mais caro custa à volta de 4.700 euros por pessoa, e oferece seis pratos cozinhados por um chef privado, cocktails e a promessa da possível presença de celebridades.No estádio Al Bayt, por exemplo, o espaço VVIP está bem longe da vista de todos. O emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, chega de helicóptero, entra num Mercedes e acede diretamente no estádio. Nunca chega a interagir com adeptos. Este recinto até possui um lounge que tem uma cama retrátil e um chuveiro.Nos espaços VIP e VVIP há álcool a rodos, algo que foi proibido aos adeptos. Tudo à discrição. O jornal novaiorquino fala de champanhe, whiskey, gin e outras bebibas.No jogo dos Estados Unidos com Inglaterra, por exemplo, num dos lounges que custava cerca de 2.800 euros, havia champanhe, whisky, brandy e tequilla.As pessoas que têm acesso a estes espaços pisam um tapete vermelho e são recebidas por umas jovens sorridentes, que lhes entregam um passe, um saco com umas prendinhas e uma bebida.As mesas estão decoradas com frutos secos, pipocas, batatas fritas, seguindo-se depois um luxuoso buffet com pratos como lombo de borrego cozinhado lentamente ou bife de atum marinado, além de um sem-número de sobremesas.Um jornalista saudita contou ao 'The New York Times': "Os lugares VIP's são normalmente empresários e pessoas do setor bancário. Os VIPP são para o emir e a sua 'entourage', a família, o seu pai e convidados estrangeiros."Entre os estrangeiros estiveram nos VIPP o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, que se sentou ao lado do emir durante a cerimónia de abertura, bem como Jared Kushner e Ivanka Trump, ex-conselheiro de Donald Trump e a filha do ex-presidente dos EUA, que ali foram vistos num jogo dos Estados Unidos.O presidente da FIFA, Gianni Infantino, está entre os VVIP, mas os restantes dirigentes do organismo são 'meros' VIP's.