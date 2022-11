Daniel Alves a dar tudo: Equipa técnica do Brasil visitou-o em Barcelona

Aos 39 anos, Daniel Alves continua com os olhos postos no Campeonato do Mundo. O jogador está a trabalhar com a equipa B do Barcelona e foi visitado por elementos da equipa técnica liderada por Tite, o que significa que o selecionador brasileiro não descarta a chamada do simpático lateral.

Recorde-se que Dani Alves tem contrato com o Pumas, do México, até julho de 2023, mas como a formação foi eliminada precocemente do Campeonato Mexicano, o brasileiro decidiu trabalhar na Catalunha para manter os melhores índices físicos.

Cléber Xavier, adjunto de Tite, Fábio Mahseredjian, preparador físico da seleção, e Bruno Baquete, analista de desempenho, estiveram a acompanhar o treino da formação secundária dos catalães e até elogiaram a dinâmica imprimida pelo treinador Rafa Márquez no apronto.