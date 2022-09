Daniel Alves lesiona-se e arrisca perder o Mundial

Alves conta 12 encontros oficiais esta temporada pelo clube mexicano.

O Pumas anunciou uma lesão de Daniel Alves, sem precisar a extensão da mesma. "Lesão do ligamento lateral interno do joelho direito", informa apenas o emblema mexicano.A imprensa brasileira adianta que é possível que o experiente lateral-direito tenha dito adeus de vez ao Mundial do Qatar, face ao presumível período de recuperação que será necessário.O jogador que se destacou ao serviço do Barcelona tem sido uma das escolhas recorrentes de Tite, na seleção canarinha, mesmo apesar dos 39 anos de idade. O defesa, com 124 internacionalizações, não foi chamado na última janela FIFA mas em junho foi titular pelo Brasil no duplo compromisso amigável, ante Japão e Coreia do Sul.