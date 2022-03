Daniel Siebert vai ser o árbitro do jogo entre Portugal e Turquia

Daniel Siebert foi o árbitro nomeado para apitar o jogo entre Portugal e Turquia, do playoff de apuramento para o Mundial'2022. O árbitro alemão vai ser o juiz principal da partida que se vai disputar na quinta-feira, no Estádio do Dragão, com o compatriota Marco Fritz a desempenhar o papel de VAR.Já Artur Soares Dias vai ser o 4.º árbitro do Suécia-Rep. Checa, também do referido playoff, que se realiza também na quinta-feira. O inglês Michael Oliver vai ser o juiz da partida.