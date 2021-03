Danilo Pereira saiu a coxear do Sérvia-Portugal

Danilo Pereira voltou à titularidade e saiu a coxear do relvado após uma entrada dura aos 90’+1 que valeu o vermelho direto a Nikola Milenkovic. O médio vai agora ser reavaliado pelo departamento médico da Seleção Nacional e está naturalmente em dúvida para o embate frente ao Luxemburgo. No final do jogo, Danilo foi uma das vozes que se insurgiram contra o árbitro: "Fomos em busca do terceiro golo. Conseguimo-lo... mas o árbitro não assinalou. Pareceu-me golo claramente, apesar de ainda não ter visto as imagens. Também é complicado vir aqui, estarmos a ganhar por dois golos e empatar."