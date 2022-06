Darwin e companhia fizeram 27 quilómetros de bicicleta e a caminhar para cumprir promessa

A promessa foi feita a quatro jornadas do final da zona sul-americana de qualificação para o Mundial'2022. Na altura o Uruguai estava em sétimo, numa situação muito delicada e com um pé fora da qualificação para o Qatar. Aí, nesse momento, Diego Godín, como capitão, teve a ideia de desafiar o grupo a prometer ir do Estádio Centenário até ao Complejo Celeste se a situação fosse invertida e o apuramento garantido. Meio ano depois, conseguida a qualificação como terceiro colocado no grupo - para um Mundial onde terá Portugal como rival -, foi hora de cumprir a promessa.Esta manhã, aproveitando a presença no país para o duelo com a Jamaica, no sábado, lá foram eles. Não foram todos - Manuel Ugarte e Sebastian Coates foram alguns dos ausentes -, mas na lista dos que cumpriram a promessa estava o benfiquista Darwin Nuñéz. O percurso começou no Estádio Centenário, primeiro em bicicleta, até ao Parque Roosevelt. Foram 15 quilómetros de aquecimento, para a etapa seguinte. Do parque até ao Complejo Celeste. Mais 12 quilómetros, mas agora... a caminhar.Além de Darwin, participaram nesta iniciativa Fernando Muslera, Sebastián Sosa, Sergio Rochet, Diego Godín, Matías Vecino, Damián Suárez, Mauro Arambarri, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Fernando Gorriaran, Martín Cáceres, Lucas Torreira e Edinson Cavani, isto para lá de alguns elementos da equipa técnica.