Data, hora e canais televisivos onde ver todos os jogos do Mundial'2022

Arranca este domingo o Mundial'2022! O primeiro jogo da prova disputa-se pelas 16 horas (horário de Portugal Continental) no Estádio Al-Bayt entre a seleção anfitriã, o Qatar, e o Equador, e terá transmissão em direto na RTP 1.Todos os encontros de Portugal na fase de grupos, refira-se, poderão ser acompanhados na RTP 1, SIC e TVI.Grupo A - 1.ª jornada: Qatar-Equador (16h00, Estádio Al-Bayt), RTP 1Grupo A - 1.ª jornada Senegal-Holanda (16h00, Estádio Al Thumama), Sport TVGrupo B - 1.ª jornada: Inglaterra-Irão (13h00, Estádio Internacional Khalifa), Sport TVGrupo B - 1.ª jornada: Estados Unidos-País de Gales (19h00, Estádio Ahmed bin Ali), RTP 1Grupo C - 1.ª jornada: Argentina-Arábia Saudita (10h00, Estádio Nacional Lusail), Sport TVGrupo C - 1.ª jornada: México-Polónia (16h00, Estádio 974), Sport TVGrupo D - 1.ª jornada: França-Austrália (19h00, Estádio Al Janoub), SICGrupo D - 1.ª jornada: Dinamarca-Tunísia (13h00, Estádio da Cidade da Educação), Sport TVGrupo E - 1.ª jornada: Espanha-Costa Rica (16h00, Estádio Al Thumama, Doha), SICGrupo E - 1.ª jornada: Alemanha-Japão (13h00, Estádio Internacional Khalifa), RTP 1Grupo F - 1.ª jornada: Bélgica-Canadá (19h00, Estádio Ahmed bin Ali), Sport TVGrupo F - 1.ª jornada: Marrocos-Croácia (10h00, Estádio Al-Bayt, Al Khor), Sport TVGrupo G - 1.ª jornada: Brasil-Sérvia (19h00, Estádio Nacional Lusail), RTP 1Grupo G - 1.ª jornada: Suíça-Camarões (10h00, Estádio Al Janoub), Sport TVGrupo H - 1.ª jornada: Uruguai-Coreia do Sul (13h00, Estádio da Cidade da Educação), Sport TVGrupo A - 2.ª jornada: Qatar-Senegal (13h00, Estádio Al Thumama), Sport TVGrupo A - 2.ª jornada: Holanda-Equador (16h00, Estádio Internacional Khalifa), RTP 1Grupo B - 2.ª jornada: Inglaterra-Estados Unidos (19h00, Estádio Al-Bayt), RTP 1Grupo B - 2.ª jornada: País de Gales-Irão (10h00, Estádio Ahmed bin Ali), Sport TVGrupo C - 2.ª jornada: Argentina-México (19h00, Estádio Nacional Lusail), TVIGrupo C - 2.ª jornada: Polónia-Arábia Saudita (13h00, Estádio da Cidade da Educação), Sport TVGrupo D - 2.ª jornada: França-Dinamarca (16h00, Estádio 974), RTP 1Grupo D - 2.ª jornada: Tunísia-Austrália (10h00, Estádio Al Janoub) Sport TVGrupo E - 2.ª jornada: Espanha-Alemanha (19h00, Estádio Al-Bayt, Al Khor), Sport TVGrupo E - 2.ª jornada: Japão-Costa Rica (10h00, Estádio Ahmed bin Ali, Al Rayyan), Sport TVGrupo F - 2.ª jornada: Bélgica-Marrocos (13h00, Estádio Al Thumama, Doha), RTP 1Grupo F - 2.ª jornada: Croácia-Canadá (16h00, Estádio Internacional Khalifa, Al Rayyan), RTP 1Grupo G - 2.ª jornada: Brasil-Suíça (16h00, Estádio Nacional Lusail), TVIGrupo G - 2.ª jornada: Camarões-Sérvia (10h00, Estádio Al Janoub) Sport TVGrupo H - 2.ª jornada: Coreia do Sul-Gana (13h00, Estádio da Cidade da Educação), Sport TVGrupo A - 3.ª jornada: Holanda-Qatar (15h00, Estádio Al-Bayt), RTP 1Grupo A - 3.ª jornada: Equador-Senegal (15h00, Estádio Internacional Khalifa), Sport TVGrupo B - 3.ª jornada: País de Gales-Inglaterra (19h00, Estádio Ahmed bin Ali), Sport TVGrupo B - 3.ª jornada: Irão-Estados Unidos (19h00, Estádio Al Thumama), RTP 1Grupo C - 3.ª jornada: Polónia-Argentina (19h00, Estádio 974), SICGrupo C - 3.ª jornada: Arábia Saudita-México (19h00, Estádio Nacional Lusail), Sport TVGrupo D - 3.ª jornada: Tunísia-França (15h00, Estádio da Cidade da Educação), Sport TVGrupo D - 3.ª jornada: Austrália-Dinamarca (15h00, Estádio Al Janoub), RTP 1Grupo E - 3.ª jornada: Japão-Espanha (19h00 Estádio Internacional Khalifa), RTP 1Grupo E - 3.ª jornada: Costa Rica-Alemanha (19h00, Estádio Al-Bayt,), Sport TVGrupo F - 3.ª jornada: Croácia-Bélgica (15h00, Estádio Ahmed bin Ali), RTP 1Grupo F - 3.ª jornada: Canadá-Marrocos (15h00, Estádio Al Thumama), Sport TVGrupo G - 3.ª jornada: Camarões-Brasil (19h00, Estádio Nacional Lusail), RTP 1Grupo G - 3.ª jornada: Sérvia-Suíça (19h00, Estádio 974), Sport TVGrupo H - 3.ª jornada: Gana-Uruguai (15h00, Estádio Al Janoub, Al Wakrah), Sport TVJogo 49: 1.º Grupo A - 2.º Grupo B, 15h00 (Estádio Internacional Khalifa), RTP 1Jogo 50: 1.º Grupo C - 2.º Grupo D, 19h00 (Estádio Ahmed bin Ali), SICJogo 51: 1.º Grupo B - 2.º Grupo A, 19h00 (Estádio Al-Bayt), TVIJogo 52: 1.º Grupo D - 2.º Grupo C, 15h00 (Estádio Al Thumama), Sport TVJogo 53: 1.º Grupo E - 2.º Grupo F, 15h00 (Estádio Al Janoub), SICJogo 54: 1.º Grupo G - 2.º Grupo H, 19h00 (Estádio 974), RTP 1 (ou jogo 56)Jogo 55: 1.º Grupo F - 2.º Grupo E, 15h00 (Estádio da Cidade da Educação), TVIJogo 56: 1.º Grupo H - 2.º Grupo G, 19h00 (Estádio Nacional Lusail), RTP 1 (ou jogo 54)Jogo 57: Vencedor Jogo 49 - Vencedor Jogo 50, 19h00 (Estádio Nacional Lusail), RTP 1Jogo 58: Vencedor Jogo 53 - Vencedor Jogo 54, 15h00 (Estádio da Cidade da Educação), TVIJogo 59: Vencedor Jogo 51 - Vencedor Jogo 52, 19h00 (Estádio Al-Bayt), Sport TVJogo 60: Vencedor Jogo 55 - Vencedor Jogo 56, 15h00 (Al Thumama), SICJogo 61: Vencedor Jogo 57 - Vencedor Jogo 58, 19h00 (Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1Jogo 62: Vencedor Jogo 59 - Vencedor Jogo 60, 19h00 (Estádio Al-Bayt, Al Khor)Vencido Jogo 61 - Vencido Jogo 62, 15h00 (Estádio Internacional Khalifa, Al Rayyan)Vencedor Jogo 61 - Vencedor Jogo 62, 15h00 (Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1