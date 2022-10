Abel Ruiz chamado e De Gea fora dos 55 pré-convocados da Espanha

David de Gea é a grande ausência dos 55 pré-convocados da Espanha para o Mundial do Qatar que arranca já no próximo mês. O guarda-redes do Manchester United, de 31 anos, é baixa notada entre as escolhas de Luis Enrique ainda que o último encontro pela Roja já tenha sido em 2020.Na lista que tem sido adiantada pela imprensa espanhola, sem a totalidade dos nomes, não figuram os 'portugueses' Porro (Sporting) e Grimaldo (Benfica), ao contrário de Abel Ruiz (Sp. Braga) De acordo com o jornal 'Marca', o Barcelona é a equipa mais representada na lista de pré-convocados enviada à FIFA face à presença de Eric García, Sergio Busquets, Jordi Alba, Marcos Alonso, Gavi, Pedri, Ansu Fati e Ferran Torres. Pelo Real Madrid, apenas constam os nomes de Carvajal e Asensio. Nacho, por exemplo, não integra as contas de Luis Enrique.A Espanha arranca a participação no Qatar diante do Chile, a 23 de novembro. A lista final de convocados será conhecida a 11 de novembro.