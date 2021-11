Defesa da Irlanda agarrou pescoço de Cristiano Ronaldo e imagem tornou-se viral: «Será WWE?»

Not sure if WCQ or WWE pic.twitter.com/pwxHkQ09ZX — ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2021

Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar no empate a zero entre Portugal e Irlanda, em Dublin. O capitão da equipa das quinas queixou-se inclusive de algumas entradas duras por parte dos jogadores irlandeses.E a verdade é que um desses momentos passou, aparentemente, despercebido. Foi protagonizado por Shane Duffy, numa disputa pelo ar, com o defesa do Brighton a agarrar o pescoço de Ronaldo.Naturalmente, as imagens do lance tornaram-se virais nas redes sociais. A ESPN, no seu Twitter, lançou mesmo a questão. "Não sabemos se é WCQ [World Cup Qualifier] ou WWE [World Wrestling Entertainment]", disse, fazendo alusão à empresa norte-americana de luta livre.