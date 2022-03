Demiral e Aziz já treinaram na seleção da Turquia

Os defesas Demiral e Serdar Aziz integraram esta terça-feira a sessão de treino da Turquia, que continua a preparar em Gondomar o jogo de quinta-feira frente a Portugal, do playoff de acesso ao Mundial2022.



De acordo com o site oficial da federação turca, Demiral e Aziz, que falharam na segunda-feira o arranque dos trabalhos devido a problemas físicos, já estiveram à disposição do selecionador Stefan Kuntz, deixando, para já, o treinador alemão sem qualquer baixa para o duelo com a seleção lusa.

Demiral, defesa central de 24 anos, atua no Atalanta, mas fez parte da sua formação e iniciou carreira no Sporting, enquanto Aziz, também central (31 anos), representa o Fenerbahçe.

Na quarta-feira, a equipa turca volta a trabalhar no Estádio São Miguel, durante a manhã, e tem nova sessão agendada para o Estádio do Dragão, no Porto, palco do jogo de quinta-feira, às 18h30. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.

Caso vença este embate, Portugal vai disputar a final do caminho C do 'play-off' de qualificação para o Mundial2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 -- a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.