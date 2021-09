Deschamps pede eficiência

A França não ganhou nenhum dos últimos cinco jogos, mas Didier Deschamps não perde a calma. "Devemos recuperar a nossa eficiência ofensiva e defensiva. O período é menos feliz por causa dos resultados, mas sabemos o que temos de fazer para ficar no controlo do nosso destino", apontou o selecionador gaulês, confiante para o jogo de hoje com a Finlândia, onde não pode contar com o castigado Jules Koundé.

Já o capitão Hugo Lloris quer virar a página. "É um jogo que se tornou mais importante do que deveria. Temos de recuperar a autoconfiança com uma vitória", observou.