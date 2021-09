Deschamps rejeita ‘caso Mbappé’

Mbappé deixou a seleção francesa após queixas musculares no empate caseiro (1-1) diante da Bósnia. Acontece que o avançado do PSG foi submetido a exames e não foi encontrada qualquer lesão. Ainda assim, o craque de 22 anos foi dispensado e regressou a Paris, o que levantou algumas questões. Tratamento preferencial? Pressão do PSG? Precaução? Na antevisão ao jogo no terreno da Ucrânia, Didier Deschamps deixou tudo em ‘pratos limpos’. "Vou ser bem claro. O Kylian sentiu alguma coisa no final do jogo. Os exames foram reconfortantes, já que não vai estar fora durante meses, mas ele tem uma lesão que sofreu em maio pelo clube. Já que não havia possibilidade de ele jogar, não fazia sentido ficar connosco", disse o selecionador que está há quatro jogos seguidos sem vencer. "Momento mais difícil da carreira? Nem eu faço essa pergunta. Tenho experiência em qualificações. Estamos no melhor lugar possível e serenos."

A Ucrânia de Yaremchuk tenta a primeira vitória neste Grupo D. "Não devemos ter medo. Os franceses são seres humanos como nós", atirou o selecionador Oleksandr Petrakov.