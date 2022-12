Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Destaques da Primeira Liga no Qatar: raio-x à influência de Morita no Japão Médio do Sporting foi titular em 3 jogos e peça fundamental numa das seleções sensação deste Mundial





• Foto: Lusa/EPA